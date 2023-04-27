Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ливни, ураганный ветер и подъем воды в реках ожидаются до 29 апреля в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-uragannyj-veter-i-podem-vody-v-rekah-ozhidayutsya-do-29-aprelya-v-krasnodarskom-krae
Ливни, ураганный ветер и подъем воды в реках ожидаются до 29 апреля в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, с 14:00-16:00 27 апреля до 29 апреля на Кубани местами пройдут сильные дожди с грозой и градом, а ветер усилится до 20-22 м/с.

В связи с выпадением осадков в горных реках Горячего Ключа, Апшеронского, Северского, Абинского, Мостовского, Крымского, Белореченского, Успенского, Отрадненского, Курганинского,Новокубанского и Лабинского районов, а также на Черноморском побережье (от Анапы до Сочи) ожидается подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменением погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Читайте также: из-за сильного тумана 27 апреля приостановили работу Керченской паромной переправы.

Статьи
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Сколько человек может прожить без еды?
Сколько человек может прожить без еды?
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Антицеллюлитный массаж дома: что нужно и как делать
Детский доктор мира — 90 лет Леониду Рошалю
Детский доктор мира — 90 лет Леониду Рошалю
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях