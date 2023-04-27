Ливни, ураганный ветер и подъем воды в реках ожидаются до 29 апреля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, с 14:00-16:00 27 апреля до 29 апреля на Кубани местами пройдут сильные дожди с грозой и градом, а ветер усилится до 20-22 м/с.

В связи с выпадением осадков в горных реках Горячего Ключа, Апшеронского, Северского, Абинского, Мостовского, Крымского, Белореченского, Успенского, Отрадненского, Курганинского,Новокубанского и Лабинского районов, а также на Черноморском побережье (от Анапы до Сочи) ожидается подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменением погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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