Фигуристку предложили лишить гражданства Литвы за участие в ледовом шоу в Сочи

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Ледовое шоу «Лебединое озеро» пройдет в Сочи в августе и сентябре. Татьяна Навка сообщила, что в нем также примут участие Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что если Дробязко и Ванагас выступят в шоу, это может быть поводом для лишения их госнаград. В 2000 году фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Также фигуристку предложили лишить гражданства.

«Это был подарок, а подарок может быть отозван», — сказал председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

При этом он добавил, что партнера Дробязко Ванагаса лишать гражданства нельзя, поскольку он имеет на него право по рождению.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал идею лишить фигуристку гражданства и госнаград. Он отметил, что считает участие литовских фигуристов в мероприятии в Сочи госизменой.

Маргарита Дробязко пока никак не комментирует ситуацию.

Фигуристка родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Ванагасом. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году. В 2000 она вышла замуж за Ванагаса, сообщает РБК.

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