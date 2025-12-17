Лили Полищук: питание — один из факторов, влияющих на старение

Гости программы «Детали» — ассистент кафедры терапии № 2 КубГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гериатр ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн имени Красовитова» Лили Полищук, профессор, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, джампер Михаил Панов.



Российские ученые создали тест на биовозраст и сейчас работают над «таблеткой от старения». Также ведется работа над созданием так называемых часов возраста — метода, который позволит точно оценивать скорость старения и эффективность терапий, направленных на его замедление. В перспективе это может привести к появлению лекарств, продлевающих здоровый период жизни. Как же сохранить молодость — обсудили в программе «Детали».