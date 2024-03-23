Ликвидацию пожара в «Крокус Сити Холле» планируют завершить через 1,5 — 2 часа
Происшествия
23.03.2024 09:16
Об этом утром 23 марта сообщил замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда.
После этого начнется разбор завалов в зрительном зале. Начнет работать Следственный комитет.
В настоящее время пожар локализован. Продолжается открытое горение отдельных очагов. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных. В ликвидации возгорания участвуют почти 500 человек. Привлекались три вертолета, сообщает ТАСС.
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