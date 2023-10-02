Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец открыл бизнес на Кубани

Музыкант займется производством напитков. Поддержку оказал Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр.

Сергей Бобунец рассказал, что уже пять лет живет в Сочи.

«Очень хотел бы, чтобы этот край процветал, чтобы весь его потенциал раскрывался как для гостей, так и в первую очередь для местных жителей. Здесь все настроено было для гостей, в том числе точки питания, то же касается культуры», — отметил музыкант.

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» добавил, что местную культуру также следует развивать.

«Мы делаем вкусную воду, которая разливается в Красной Поляне. У нас есть еще несколько очагов культуры, мест, где люди могут собираться, слушать хорошую музыку, хорошо проводить время. У нас есть точки питания», — рассказал он.

Музыкант отметил, что Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ помогает развивать сообщество предпринимателей.

«Мы пошли на курсы обучения, которые проходят под патронажем администрации Сочи. Мы находим людей, которые занимаются очень интересными проектами, визуализацией, новыми смыслами. Это очень красивая история. Спасибо ИКЦ за то, что помогают нам во всем», — добавил Сергей Бобунец.

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