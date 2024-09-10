Личный нарко-огород в квартире устроил житель Сочи

Сотрудники полиции осмотрели квартиру 36-летнего местного жителя в Хостинском районе Сочи.

В квартире обнаружили два парника, в которых он подозреваемый выращивал коноплю, а также электронные весы, упаковочный материал, пакет с амфетамином и спрессованные сверки с марихуаной и гашишем. Всего у злоумышленника изъяли около 840 г наркотиков.

Установлено, что наркотики растительного происхождения мужчина изготавливал и хранил для продажи, а амфетамин приобрел для личного употребления. В отношении сочинца возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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