Лев напал на дрессировщика во время циркового представления в Сочи. Видео

Это произошло утром 4 января в сочинском цирке во время выступления львов под руководством дрессировщиков Алексея Макаренко и Ольги Борисовой.

Двое львов начали конфликтовать между собой на манеже. Макаренко попытался их разнять. В этот момент другой лев напал на него сзади и повалил на пол. К счастью, на помощь дрессировщику сразу подоспела его коллега и супруга Ольга Борисова. Женщина отбила мужа у льва.

Инцидент длился буквально несколько секунд. Сотрудники цирка дезориентировали львов при помощи специальных средств, и они покинули манеж.

Хищник сильно расцарапал спину дрессировщика. Ему оказали первую медицинскую помощь. После нападения льва в манеже Макаренко и Борисова провели еще два выступления, — говорится в Telegram-канале дрессировщиков.

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