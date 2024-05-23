Летом на Азово-Черноморском побережье Кубани будут работать 11 тыс. медиков

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова 23 мая провела профильное совещание, на котором обсудили эпидобстановку и готовность региона к приему туристов.

По словам медиков, жаркое лето может вызвать распространение кишечных инфекций и ротавирусных заболеваний, не исключена и холера.

Особую нагрузку испытывают приморские города — Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова поручила врачам обеспечить качественную медицинскую помощь для жителей и гостей Краснодарского края.

«Необходимо усилить лабораторное звено сотрудниками. Будем готовы в полной мере, поэтому запас лекарств и дезинфицирующих средств должен быть готов в полном объеме», — подчеркнула Анна Минькова.

На Азово-Черноморском побережье будут работать 4 тыс. врачей и 7 тыс. сотрудников медперсонала среднего звена. Уже к началу лета отработают транспортную логистику при выявлении больного с подозрением на инфекцию. Также во время курортного сезона создадут дополнительные бригады скорой помощи.

«В прошлом году благодаря профилактике нам удалось на 9% снизить число случаев кишечной инфекции. Важно сохранить эту позитивную динамику», — отметила вице-губернатор.

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