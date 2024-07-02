Лето на Кубани: как при жаре +40°С сохранить хорошее самочувствие

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение по жаре. Это связано с повышением температуры воздуха до +40 °С.

Из-за жары многие жители региона почти не выключают кондиционеры дома и в офисах. Как итог — на электросетях часто случаются аварии. Так, 2 июля без света остались целых два микрорайона Краснодара.

«Поспешу обрадовать жителей южных территорий Краснодарского края. В ближайшие дни там ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, а местами и с грозами», — ведущая прогноза погоды «Кубань 24» Анастасия Парьян.

Из-за скачков температур и жары жители и гости кубанской столицы испытывают многочисленные недомогания: головокружение, повышение артериального давления, отдышку.

«Чтобы улучшить самочувствие, нужно регулярно открывать окно, проветривать помещение, делать влажную уборку, чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Также нужно пить побольше прохладной воды, а на работу желательно надевать легкую, свободную одежду, которая не стесняет движений и дыхания», — говорит врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Зорина.

Плохо себя чувствуют летом и некоторые животные, особенно те, для которых климат Кубани родным не является. Так, альпак, проживающих на ферме в Горячем Ключе, подстригли — это поможет им перенести жару.

«Еще животных здесь поливают из шланга. С тех пор как температура воздуха превысила +25 °С, сотрудники устраивают для альпака водные процедуры. По территории парка и так стоят поливалки, но такие купания им явно нравятся больше», — отмечает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Также животным уже заказали бассейны в вольеры. Сотрудники фермы уверяют, что такая мера сейчас необходима.

«Мы меняем им воду на прохладную в течение дня около четырех раз. Также у нас везде деревья: мы специально строили ферму в лесочке, чтобы животным было комфортнее, чтобы они не стояли на пекле», — делится арт-директор Фермы альпак Мишель Титова.