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Летняя веранда кафе и два автомобиля сгорели в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/letnyaya-veranda-kafe-i-dva-avtomobilya-sgoreli-v-gelendzhike
Летняя веранда кафе и два автомобиля сгорели в Геленджике
Фото "Кубань 24"

Пожар произошел 30 июня в хуторе Джанхот.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:33. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание летней веранды и двух автомобилей. Пламя охватило площадь в 80 кв. метров.

Поджар удалось ликвидировать в 4:13. В тушении принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.

Эвакуация не проводилась. Травмированных и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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