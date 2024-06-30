Летняя веранда кафе и два автомобиля сгорели в Геленджике

Пожар произошел 30 июня в хуторе Джанхот.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:33. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание летней веранды и двух автомобилей. Пламя охватило площадь в 80 кв. метров.

Поджар удалось ликвидировать в 4:13. В тушении принимали участие 16 человек и 5 единиц техники.

Эвакуация не проводилась. Травмированных и погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.