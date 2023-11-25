Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Челябинске для госпитализации пассажира

Вынужденная посадка рейса Новосибирск — Сочи авиакомпании Nord Wind в аэропорту Баландино произошла рано утром 25 ноября.

Во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Ему требовалась неотложная помощь медиков. После приземления в Челябинске пассажира госпитализировали в больницу.

Вылет рейса в Сочи запланировали на 19:00. На борту рейса было более 200 пассажиров. Их сейчас размещают в гостиницах Челябинска. Жалоб от пассажиров не поступало, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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