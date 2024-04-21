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Лестницу «300 ступеней» снесли в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lestnitsu-300-stupenej-snesli-v-anape
Лестницу «300 ступеней» снесли в Анапе
Фото t.me/MoreOz

О демонтаже лестницы «300 ступеней» в районе улицы Таманской в Анапе 21 апреля сообщили подписчики местного блогера Юрия Озаровского.

По словам анапчан, которые обратили внимание на демонтаж достопримечательности, лестницу уберут временно — «на полтора года, пока строится набережная».

Официальной информации о дальнейшей судьбе лестницы «300 ступеней» пока нет.

Эту лестницу использовали местные жители и туристы для беспрепятственного спуска к морю. Теперь анапчане обеспокоены таким поворотом событий.

— Она сезон еще смело могла людям служить… Люди лишились спуска к морю…

А как же мы к морю спускаться будем? Это срочно нужно было делать сейчас? В начале сезона?

— Обязательно к сезону все это надо делать было? Там 1000 отдыхающих спускалось и загорало, а теперь всем из-за этого на Центральный нужно ходить.

Это нормально! Идет стройка! Как вы полагаете можно потом их снести, после обустройства набережной? Вопрос в другом: надо на новой набережной предусмотреть нормальные спуски к морю и оборудовать пляжи для людей из близлежащих районов.

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