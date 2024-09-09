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Лесополоса загорелась возле трассы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesopolosa-zagorelas-vozle-trassy-v-krasnodare
Лесополоса загорелась возле трассы в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Пожар произошел 9 сентября около 13:00 на 10 км Ростовского шоссе.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 13:05. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся мусор на площади 150 кв. м.

В 13:23 пожар локализовали на той же площади, в 13:33 ликвидировали открытое горение. На месте работают семь человек и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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