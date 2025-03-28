Лесной пожар на площади 1,5 га потушили в районе Джубги

О ликвидации возгорания в Лермонтовском участковом лесничестве вечером 28 марта сообщил Краевой лесопожарный центр.

«В 19:00 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 1,5 га», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении в Лермонтовском участковом лесничестве поступило на пульт диспетчерской службы 28 марта в 12:40.

Для проверки полученной информации на место выехали лесопожарные бригады. По прибытии пожарные установили, что загорелась лесная подстилка на площади 0,3 га.

В 14:30 работникам лесопожарного центра удалось локализовать пожар на примерной площади в 1,5 га. Угрозы ближайшим населенным пунктам не было. К тушению привлекли 32 человека и 11 единиц техники.

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