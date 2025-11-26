Лекция президента кардиологического общества прошла в Кубанском медуниверситете

В Кубанском медицинском университете прошла лекция в рамках проекта «Медицинский лекторий Минздрава России».

Президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал студентам о перспективах развития кардиологической службы в стране и на Кубани.

Проект Министерства здравоохранения предусматривает ежемесячное проведение открытых лекций от первых лиц отрасли. Главные внештатные специалисты и эксперты-медики безвозмездно делятся со студентами профессиональными знаниями по всем ключевым профилям медицинской помощи.

