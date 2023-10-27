Лекторий отремонтируют в Городском саду Краснодара

Проект реконструкции включает ремонт сцены и посадочных мест, обустройство навеса и установка освещения.

Сейчас для ремонта «Летнего театра» или Лектория ищут источники финансирования, рассматривается вопрос привлечения внебюджетных источников.

После ремонта локация должна стать социально-значимым объектом общего пользования — там посетители смогут отдыхать, посещать лекции, тематические встречи, конференции, концерты и другие. Лекторий также будет интересен представителям общественных, молодежных организаций и бизнеса, сообщает МБУК «Краснодарские парки» в Telegram.

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