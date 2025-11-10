Logo
Лейля Кадырова: правильно питаться нужно всегда, а не только в холода

Ссылка https://kuban24.tv/item/lejlya-kadyrova-pravilno-pitatsya-nuzhno-vsegda-a-ne-tolko-v-holoda
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ по Южному федеральному округу и минздрава Краснодарского края, врач-диетолог высшей категории НИИ — ККБ №1 имени Очаповского Лейля Кадырова.

С гостьей обсудили, как правильно поддерживать организм питанием и нутриентами в сезон простуд и инфекций. Доктор рассказала, нужно ли менять рацион в холодное время года, чтобы укрепить иммунитет, развеяла распространенные мифы о еде, объяснила, как стоит корректировать питание при первых признаках заболевания и что делать, если во время болезни пропадает аппетит.

