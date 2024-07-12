Легкоатлеты КубГУ стали победителями летней универсиады

Соревнования по легкой атлетике в рамках IX Всероссийская летняя универсиада 2024 года проходят в Уфе.

Легкоатлеты Кубанского государственного университета завоевали золотые награды, заняв 1 место в общекомандном зачете с 1612 очками.

По результатам соревнований по легкой атлетике в тройку университетов-лидеров также вошли ГЦОЛИФК (Москва) — 1295 очков и ПГУФКСиТ (Казань) — 1147 очков, сообщает пресс-служба КубГУ.

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