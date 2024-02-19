Легендарный Летний театр 1937 года обновят в Сочи

В 2023 году на курорте благоустроили парк имени Фрунзе у Летнего театра. В этом году планируют обновить саму событийную площадку.

При реконструкции сохранят все исторические и архитектурные черты. Главная задача проекта — техническое перевооружение: планируют капитально отремонтировать крышу, заменить коммуникации, сделать современную механизированную сцену со светодиодными и проекционными экранами. Для зрителей смонтируют дополнительную вентиляцию и систему отопления.

«Летний театр входит в число любимейших мест для семейного отдыха в Сочи. Здесь проходят крупные российские фестивали, концерты, игры КВН. После реконструкции он сможет принимать яркие современные и технически сложные постановки. Новую программу сочинцы и гости курорта оценят уже в предстоящем курортном сезоне», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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