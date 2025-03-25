Лавров: Россия и США обсудили в Эр-Рияде безопасность судоходства в Черном море

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу прокомментировал итоги российско-американских переговоров, которые прошли 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На встрече стороны в том числе обсудили безопасность судоходства в Черном море. Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки и глобального Юга, которые страдают от «игр Запада».

Лавров подчеркнул, что доверять украинскому президенту российская сторона не может, поэтому для возобновления Черноморской инициативы требуются четкие гарантии со стороны США. По словам главы МИД России, американская сторона этот сигнал восприняла.

«Они поняли, что только Вашингтон может добиться положительных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры, не связанной с военно-промышленным комплексом», — приводит слова Лаврова 360.ru.

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