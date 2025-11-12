Лариса Шульженко: при диагнозе пневмония нельзя медлить ни минуты

Гости программы «Детали» — главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Краснодарского края, главный пульмонолог ЮФО, заведующая пульмонологическим отделением НИИ-ККБ № 1, доктор медицинских наук, профессор Лариса Шульженко, заведующий терапевтическим отделением санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ» Ирина Решетникова.



Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября отмечается уже на протяжении 16 лет. Сейчас он служит напоминанием о важности борьбы с этой болезнью и необходимости внедрения эффективных стратегий здравоохранения для ее предотвращения. Несмотря на все усилия, предпринимаемые врачами по всему миру, пневмония до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний. О профилактике болезней легких говорили в «Деталях».