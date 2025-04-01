Лариса Рыльская: подделки сливочного масла можно отличить только в лаборатории

Гости программы «Детали» — доцент кафедры технологии продуктов питания животного происхождения КубГТУ Лариса Рыльская, профессиональный кондитер Инна Свищева, диетолог Александра Швец.

Россельхознадзор заявил, что в России сливочное масло является самым фальсифицируемым продуктом. Если заменить сливки на дешевый животный жир, то можно получить сверхприбыль в пять раз превышающую себестоимость. Как отличить настоящее масло от подделки, какое оно должно быть по ГОСТу, как его правильно хранить — узнали в «Деталях».