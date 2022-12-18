Лайнер Astoria Grande впервые отправился в зимний круиз из Сочи в Турцию

Круизный лайнер Astoria Grande вышел из Сочи вечером 17 декабря.

Зимняя круизная программа из Сочи стартовала впервые. По данным компании Miray Cruises, которой принадлежит судно, круизы будут осуществляться каждую неделю до 28 января.

Лайнер будет совершать 7-дневные круизы в Турцию. Пассажиры проведут несколько дней в открытом море, увидят пролив Босфор. На два дня судно будет заходить в Стамбул. Также пассажиры посетят старинные портовые города — Орду и Трабзон.

Летний круизный сезон лайнера Astoria Grande, который курсировал из Сочи в города Турции, завершился в октябре. За летний круизный сезон в круиз отправились более 9 тыс. пассажиров, сообщает ТАСС.

Читайте также: MIRAY CRUISES представляет серию праздничных круизов из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande.