Лада Чепелева: штрафы полностью не решат проблему буллинга

Гости программы «Детали» — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы, психологии и педагогики высшего образования КубГУ Лада Чепелева, юрист Екатерина Карелова, начальник отдела консультативно-психологической помощи по телефону Краевого методического центра министерства труда Краснодарского края Наталья Белая.



Штрафовать за буллинг предложили в России. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и средствах массовой информации.

Подобное правонарушение предусматриваются штрафы для граждан от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, должностным лицам грозит наказание от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. О проблеме поговорили в «Деталях».