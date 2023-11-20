Курсанты Ушаковки заняли второе место на фестивале «ТранспАрт 2023»

Команда курсантов Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова заняла второе место на XIV Международном творческом фестивале студентов транспортных вузов «ТранспАрт 2023» в Москве.

В этом году в столицу приехали почти 400 участников из 16 городов. Они боролись за победу в семи номинациях. На «ТранспАрт» в Москву от Ушаковки поехала представительная делегация. По итогам фестиваля команда университета заняла второе место.

Все внимание было приковано к артистам, претендующим на победу в номинации «Сценическое мастерство». Все эти годы на фестивале Ушаковку представляет шоу-группа «Терра».

Второе место в номинации «Студенческая журналистика» за специальный репортаж о фестивале добавило баллов в общую копилку. Готовили материал будущие управленцы — третьекурсники Юлия Кучерова и Павел Пстыга. Оператором в команде был Ярослав Гайсюк, за монтаж отвечал Алексей Некрасов.

Команду университетских художников, фотографов и литераторов собрала Наталья Бородина, помощник руководителя Центра патриотического воспитания Ушаковки и руководитель ИЗО-студии вуза.

Все работы высоко оценили представители жюри фестиваля, присудив художникам по 10 баллов, а это второе место среди всех работ.

В номинациях «Фотоискусство», «Изобразительное искусство», «Графический дизайн» и «Литературное творчество» Ушаковку представляли Анастасия Матузенко, Александр Шухат, Ксения Гордиенко, Михаил Збудчак, Арина Абрамова и Юлия Епифанова.

«Всех этих баллов, как и второго места на фестивале, не было бы без усилий руководителей творческих коллективов Ушаковки. Именно благодаря этим самоотверженным людям курсанты выступили отлично даже на «международном уровне». В родном университете гордятся победой и желают новых, на будущий год», — сообщили в пресс-службе вуза.