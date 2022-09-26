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Курсанты Ушаковки заняли первые места во Всероссийской Олимпиаде студентов

Общество
26.09.2022 13:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kursanty-ushakovki-zanyali-pervye-mesta-vo-vserossijskoj-olimpiade-studentov
Курсанты Ушаковки заняли первые места во Всероссийской Олимпиаде студентов
Фото пресс-службы Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Ушаковцы заняли первое место во Всероссийской Олимпиаде студентов «Я — профессионал» в направлении «Инженерные науки и технологии». Главным призом стала возможность принять участие в летней школе Российского университета транспорта, где ребятам читали лекции ведущие топ-менеджеры крупнейших компаний страны.

На просторах этой олимпиады Виктор Сахнов, Сергей Колбасин и Мария Баловнева сражаются за победу уже второй год. Начали сразу, как только появился так называемый «транспортный трек».

В этом году четверокурсники специальности «Технология транспортных процессов» Виктор Сахнов и Сергей Колбасин стали победителями. Это достижение особенно ценно, потому как генеральным партнером и партнером по методической части в секции «Транспорт» выступили «Российские железные дороги». Это значит, что большинство заданий относилось именно к ж/д транспорту, однако не помешало ушаковцам выйти в финал и занять первое место.

Олимпиада проходила в три этапа: отборочный тест, полуфинал, где выдавались задачи, и финал, где предстояло защитить свой проект и ответить на вопросы комиссии. Здесь члены жюри могли проверить, насколько самостоятельно участники справлялись с предложенным кейсом.

В качестве награды — приглашение в летнюю школу Российского университета транспорта всем трем участникам. Впечатления после поездки в Москву у Виктора Сахнова остались самые яркие. Наиболее ценное, по его мнению, в том, что каждый участник летней школы мог сам выбрать лекции для посещения. Помимо этого, было еще и общение с единомышленниками — студентами ведущих вузов России. По словам Виктора, компания собралась «заряженная» и целеустремленная.

Научный руководитель курсантов кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология транспортных процессов и управление на водном транспорте» Денис Стрельников, подчеркнул, что это первый раз, когда ребята со специальностей «Технология транспортных процессов» и «Управление водным транспортом» побеждают на такой крупной Олимпиаде. Для выпускающей кафедры — это особый повод для гордости и отличный пример для других курсантов.

Многие курсанты проявляют интерес к науке с первых лет обучения в университете, становясь впоследствии преподавателями вуза и получая ученые степени. Для привлечения молодежи в науку успешно работает Совет молодых ученых. В аспирантуре вуза сейчас обучается 70 человек. Всего действует 12 научных обществ во всех структура университета.

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