Курсанты Ушаковки приняли участие в параде Победы

Более 300 ушаковцев на параде Победы, торжественные марши во дворах ветеранов, истории 200 «родных» героев в «Бессмертном полку» Ушаковки и субботники в домах участников Великой Отечественной войны — так вуз отметил День Победы.

С 6 по 8 мая курсанты вуза были в числе самых активных добровольцев во всех мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы. Так, ребята в ходе гражданско-патриотической акции «Мы вместе: согреем сердца ветеранов» в выходные дни проводили субботники на приусадебных участках героев Великой Отечественной войны.

«Самое ценное — воспоминания, которыми так охотно с нами делились ветераны, мы эти истории запомним на всю жизнь», — уже потом рассказывали ушаковцы.

Многие курсанты Морского и Транспортного колледжей все выходные были заняты, принимая участие в акции «Победили тогда — победим и сейчас!». В течении четырех дней ребята собирали открытки и письма с пожеланиями и поздравлениями с 9 Мая в адрес военнослужащих и добровольцев, участников специальной военной операции. Уже после завершения праздника 10 мая все эти послания из города-героя Новороссийска отправятся на передовую, как самая дорогая весточка из дома.

«Вальс Победы» в исполнении курсантов Ушаковки и студенток Педагогического колледжа Новороссийска вызвал самую трогательную, искреннюю реакцию не только у публики, которая за всем этим наблюдала на Малой земле, но и уже потом в городских социальных сетях.

Отдельные слова благодарности 9 мая звучали не только в адрес курсантов вуза, но и конкретно в адрес легендарного оркестра Ушаковки, которым более 40 лет руководит Руслан Черкезов. Часть музыкантов вошла в состав сводного оркестра на параде Победы, а часть, вместе с Русланом Ибришевичем, сопровождала «персональные» парады, торжественные марши и концерты во дворах ветеранов. Настроение подняли не только героям праздника, но и всем жителям ближайших многоэтажек, которые выходили с портретами своих родных участников войны и благодарили ушаковцев за подаренные эмоции.

Кульминация – парад Победы на улице Советов. Торжественному маршу не помешала даже погода. Такого 9 мая не помнят и старожилы — ливень стеной не прекращался ни на минуту, при этом температура воздуха не больше +10 °С. Однако даже девушки стойко держали строй, чеканя шаг под проливным дождем. Свой характер проявили и новороссийцы: в зрителях на протяжении всего маршрута следования парадных расчетов недостатка не было. Как и дождь, люди тоже стояли стеной и приветствовали военнослужащих, курсантов, кадетов и казаков. Для ушаковцев участие в параде Победы большая честь и ответственность.

«Мы тренировались почти два месяца, фактически ежедневно, поэтому сегодня очень хочется показать то, чему научились, пройти не хуже военнослужащих, не подвести командиров, которые очень много времени нам уделили. Я сам из Ростова-на-Дону, в параде Победы участвую впервые, очень волнительно и для меня, и для моих родителей. Потому что меня с детства учили, насколько важно помнить историю и передавать ее из поколения в поколение», — рассказал курсант ФЭВТиСВ ГМУ им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова Вадим Чернов.

Важные уроки истории многие преподаватели и командиры университета получали, что называется, из первых уст — от своих родных отцов и дедов, участников войны. Вот именно их и решили вспомнить, создав специальный Telegram-канал «Бессмертный полк Ушаковки». За сутки 9 мая коллектив вуза опубликовал здесь истории более 200 солдат и офицеров, тех, кто погиб и тех, кто вернулся с Победой домой. Вечная им память и вечная слава!