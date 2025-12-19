Курсанты Ушаковки одержали победу на всероссийском марафоне программирования

Будущие программисты, курсанты Ушаковки, стали первыми на крупнейшем IT-состязании, одном из самых известных хакатонов юга России — Hackathon «Cyber Garden-2025».

На базе Инженерно-технологической академии Южного федерального университета в Таганроге проходил Всероссийский марафон программирования «CyberGarden 2025».

В составе команды «WW team» от Ушаковки были Дмитрий Казаков, Ярослав Макеев, Егор Тащин, Денис Лагутин и капитан команды Алексей Вербицкий. Курсанты осваивают специальность «Информационные системы и технологии».

Всего в марафоне программирования, объединившем представителей IT-индустрии и бизнеса России, приняли участие 14 команд. За 48 часов им предстояло решить один из кейсов от партнеров хакатона. За главные призы 19-го «Cyber Garden» боролись около 300 ребят.

Курсанты Ушаковки выбрали кейс от компании «Оджента» и успешно решили его, завоевав 1-е место. А капитан «WW team» Алексей Вербицкий взял еще и специальный приз в номинации «Лучшее всех продумывает стратегию».

На родной кафедре радиоэлектроники и информационных технологий уверены, что впереди у программистов еще много побед, а также считают, что успех на хакатоне — это отличный пример для остальных.

