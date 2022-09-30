Курсанты Морского колледжа Ушаковки стали победителями крейсерской регаты NOVOCUP 2022

Курсанты Морского колледжа Ушаковки стали победителями крейсерской регаты NOVOCUP 2022

Курсанты Морского колледжа Ушаковки стали победителями крейсерской регаты NOVOCUP 2022, завоевав сразу три кубка. Соревнования проходили с 12 по 18 сентября в Азовском и Черном морях, на участке от поселка Щелкино (мыс Казантип) до Геленджика.

Для ушаковцев это было первое большое состязание и сразу такая серьезная победа. Все кубки, медали, вместе с массой самых ярких впечатлений, ребята привезли в родной университет.

Практику на ялах курсанты Морского колледжа проходят, начиная с первого курса, все без исключения, а вот «перебираются» на яхты уже те, кто по-настоящему увлекся этим сложным видом спорта. Мирон Тарнопольский, Никита Привалов и Никита Герасимов оказались, действительно, людьми увлеченными. Мирон будущий судомеханик, а два Никиты — судоводители, все после первого же яхтенного похода поняли, что с профессией не ошиблись — выбрали по душе.

Мирон Тарнопольский, второкурсник Морского колледжа:

«Самые сильные впечатления, которые остались у меня после гонки, это моменты, когда нужно было расходиться с другими яхтами на очень близком расстоянии — порой, становилось даже страшно. Запомнились, конечно, и длинные переходы, это тоже не самая простая задача. Иногда приходилось швартоваться в самых не приспособленных местах, словом, очень много опыта приобрели на этих соревнованиях. В октябре планируются следующие, обязательно примем участие».

Крейсерская регата NOVOCUP 2022 является Кубком Черного моря по крейсерским гонкам. Организовывают их две федерации парусного спорта — республики Крым и города-героя Новороссийска. Главная идея — привлечь как можно больше молодежи к занятиям парусным спортом и к участию в соревнованиях.

NOVOCUP 2022 — регата, которая объединяет два моря — Азовское и Черное — и два города-героя Новороссийск и Керчь, что уже сам по себе уникальный факт. Кроме того, для участия в регате приезжает много яхтсменов. В этот раз соревновались экипажи из Краснодара, Новороссийска, Севастополя, Анапы, Геленджика, Саратова, всего 11 команд. Так что, конкуренция у курсантов Морского колледжа была серьезная, тем ценнее победа. В итоге, ребята привезли в университет три кубка: первое место в первом этапе гонки — Азовское море (III зачетная группа), первое место за второй этап – Черное море (III зачетная группа) и второе место они завоевали в рамках той же регаты в соревнованиях на Кубок Yamaguchi.

В октябре планируются завершающие яхтенные соревнования сезона, и команда Ушаковки будет принимать в них участие. В вузе очень рассчитывают на победу юных яхтсменов.