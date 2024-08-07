Курсант Ушаковки Анна Дерий вернулась из зоны СВО с благодарностью

Около месяца третьекурсница Транспортного колледжа, будущая медсестра, работала добровольцем в госпитале города Луганска, помогая выхаживать раненных бойцов.

С такой работой не каждый взрослый справится, что уж говорить о юной семнадцатилетней девочке. Анна Дерий закончила третий курс Транспортного колледжа Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова по специальности «Сестринское дело».

Инициативу Анны, отправиться добровольцем на помощь военным медикам в Луганск, подержал отец, который и сам сейчас служит в Лисичанске. В начале июля, на рейсовом автобусе, Аня прибыла в местный военный госпиталь Луганска.

Там в течение трех недель она помогала врачам ухаживать за ранеными бойцами. По ее словам, в госпитале было очень много волонтеров из разных организаций и движений, правда, таких юных, как она не было вовсе. Поэтому медики очень впечатлились поступком девушки и старались поддержать ее и максимально поделиться имеющимся опытом!

Анна признается, что только после работы в госпитале поняла, как ей не хватало вот такой серьезной практики. Теперь же будущая медсестра запросто снимает швы, промывает и обрабатывает открытые раны, можно сказать, делает все это с закрытыми глазами.

По возвращению из Луганска Анне вручили благодарственное письмо от 195 Отдельного медицинского батальона за поддержку военнослужащих, милосердие и готовность прийти на помощь в трудную минуту.

В планах у юного курсанта Транспортного колледжа вернуться в зону СВО уже на зимних каникулах и продолжить помогать врачам и военнослужащим. Анна считает, что опыт, который она получит там, пригодится ей в будущем, ведь она хочет стать хирургической или анестезиологической медсестрой.

Хочется сказать огромное спасибо Анне за невероятную отзывчивость и милосердие, а ее родителям — за воспитание дочери, которой могут гордиться не только они, но и родной вуз!