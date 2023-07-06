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Курс евро превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-evro-prevysil-100-rublej-vpervye-s-marta-2022-goda
Курс евро превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года
Фото martaposemuckel, pixabay.com

Об этом стало известно утром 6 июля по итогам валютных торгов на Московской бирже.

По данным на 07:23, курс евро составил 100,31 рубля. Европейская валюта достигла такого значения впервые с 29 марта прошлого года.

Курс доллара США поднялся до 92,39 рубля впервые с конца марта прошлого года. Курс китайского юаня превысил 12,7 рубля, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее курс евро поднялся почти до 100 рублей впервые с марта прошлого года.

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