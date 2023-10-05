Курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта прошлого года
Экономика
05.10.2023 18:07
Курс рубля 5 октября продолжил терять позиции по отношению к ведущим мировым валютам.
По данным Московской биржи на 17:49, курс доллара США составил 100,16 рублей. В предыдущий раз американская валюты стоила больше 100 рублей в марте 2022 года.
Курс евро составил 105,5 рублей. Китайский юань поднялся до 13,6 рублей.
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