Курс доллара поднялся выше 98 рублей впервые с 15 августа

По данным валютных торгов, на открытии Мосбиржи 6 сентября курс доллара превысил 98 рублей.

По данным на 7:00, курс доллара вырос на 0,2%, до 98,1 рубля. К 7:17 доллар ускорил рост еще на 0,34% и поднялся до 98,24 рубля. Впервые с 15 августа цена за доллар поднялась выше 98 рублей.

Евро подрос на 0,53% и прибавил 50,75 копейки, составив 105,42 рубля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 августа курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года. Евро вырос до 109,57 рубля.