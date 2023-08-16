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Курс доллара опустился ниже 95 рублей, евро — ниже 104

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-dollara-opustilsya-nizhe-95-rublej-evro-nizhe-104
Курс доллара опустился ниже 95 рублей, евро — ниже 104
Фото unsplash.com

Курс доллара 16 августа опустился ниже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:32, доллар падал до 94,32 рубля, на 2,77 рубля. Евро впервые с 8 августа опустился до 103,08 рубля, на 2,94. Юань опустился на 36 копеек, до 12,89 рубля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 августа курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года. Евро вырос до 109,57 рубля.

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