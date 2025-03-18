Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с лета 2024 года

Согласно данным торгов, расчетный курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 19 июня прошлого года.

По состоянию на 10:26 18 марта, доллар падал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальный курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с октября 2024 года. Кроме того, снизился и курс евро, ниже 101 рубля. Это минимальный уровень с сентября прошлого года. Обе валюты потеряли более 1 рубля.