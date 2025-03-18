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Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с лета 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurs-dollara-opustilsya-nizhe-81-rublya-vpervye-s-leta-2024-goda
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с лета 2024 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно данным торгов, расчетный курс доллара упал ниже 81 рубля впервые с 19 июня прошлого года.

По состоянию на 10:26 18 марта, доллар падал на 1,35 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,74 рубля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальный курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с октября 2024 года. Кроме того, снизился и курс евро, ниже 101 рубля. Это минимальный уровень с сентября прошлого года. Обе валюты потеряли более 1 рубля.

 

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