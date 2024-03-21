Курорты Кубани вошли в топ лучших мест для свадебных путешествий в России

В рамках ежегодной премии премия Wedding Travel Awards выбрали лучшие площадки в стране для организации свадебных мероприятий.

Жюри определило победителей среди отелей, ресторанов и локаций для проведения праздников. Так, по итогам голосования ведущих отечественных экспертов:

RODINA Grand Hotel & SPA в Сочи — лучший отель для свадебной церемонии в России;

Центр винного туризма Абрау-Дюрсо в Новороссийске — лучшая загородная площадка для свадьбы в регионах России;

винодельня Шато де Талю в Геленджике — лучшая площадка для камерной свадьбы;

Radisson Collection Paradise Resort & SPA в Сочи — лучший отель для медового месяца в России.

Отдельный приз в специальной номинации «Лучший курорт России для свадьбы» присудили сочинской «Красной Поляне». По словам врио главы минкурортов региона Михаила Зарицкого, эти результаты подтверждают, что кубанские курорты идеально подходят не только для туризма и отдыха, но и для таких важных событий, как свадьба.

«Уверен, что каждый из лауреатов приурочит эту победу к Году семьи, который объявлен в России в 2024 году», — цитирует Зарицкого пресс-служба администрации Краснодарского края.

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