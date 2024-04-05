Курорты Краснодарского края планируют принять весной более 2 млн туристов

С декабря по апрель кубанские курорты посетили 2,7 млн человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что кубанские курорты привлекают туристов круглый год. После зимнего сезона — всплеск турпотока ожидается в апреле-мае. По словам губернатора, в этот период ожидается свыше 2 млн гостей.

«Курорты региона подготовили для них интересные программы, в том числе разнообразные фестивали и выставки», — добавил глава Кубани.

Кондратьев также подчеркнул, с декабря по апрель курорты Краснодарского края посетили 2,7 млн человек — это на 200 тыс. больше, чем в зимнем сезоне 2022-2023 года. Помимо этого, в качестве однодневных туристов регион посетили свыше 1 млн человек, что тоже превышает прошлогодний показатель.

Этой весной в Краснодарском крае запланировано множество мероприятий. Для их участников предусмотрены викторины, конкурсы, игры и мастер-классы. В Сочи состоится XXXII православная выставка-ярмарка «Пасхальные традиции — 2024», а также открытый фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» и фестиваль «Пространство юных 2024».

Кроме того, в Анапе пройдет эногастрономическая ярмарка «А.Море.вина». В Ейском районе организуют фестиваль по виндсерфингу «Ейский кубок — 2024», а также фестиваль спорта и отдыха «Азов спорт Фест 2024».

Также весной в Атамани торжественно отметят праздник семейных ценностей, традиций и обычаев «Кубанские входыны!» и проведут гастрофестиваль «Сдобафест». В Новороссийске на май запланированы VI фестиваль патриотического кино «Малая Земля» и «Забег холостяков в Шато Пино», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «Семейные выходные» стартуют в Атамани в апреле.