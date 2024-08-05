Курорты Геленджика в июле заполнились на 100%

С начала 2024 года город-курорт посетили уже более 2,4 млн человек. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заполняемость крупных предприятий санаторно-курортной отрасли Геленджика в июле составила 100%. Всего в прошлом месяце курорт посетили около 1,4 млн туристов. Это на 7,9% больше, чем в прошлом июле.

Процент бронирования номерного фонда на ближайшие месяцы составил:

Август — 86,6%;

Сентябрь — 73,4%;

Октябрь — 59,6%;

Ноябрь — 38,8%.

Все пляжи Геленджика оборудованы постами спасателей и медицинскими пунктами. В этом курортном сезоне задействовали более 300 подготовленных спасателей и около 100 медработников, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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