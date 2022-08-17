Курортный сбор в Краснодарском крае: на что направили собранные в 2021 году средства
Почти 10 млн туристов уже отдохнули в Краснодарском крае с начала года.
Каждый путешественник старше 18 лет платит курортный сбор в отелях, гостиницах и санаториях — от 30 до 50 рублей в сутки. Эти деньги идут на благоустройство городов. В 2021 году, к примеру, удалось собрать 164 млн рублей.
Сочи — один из самых популярных курортов России. Славится своими зелеными зонами. Чтобы прогулки отдыхающих стали комфортнее, там установили теневые навесы, скамейки, урны, туалетные модули и фотозоны.
Одна из достопримечательностей Геленджика — это набережная, которая буквально утопает в зелени. Именно ее первым делом смотрят туристы. На средства от курортного сбора там отремонтирован светомузыкальный фонтан и установлен памятник морякам-куниковцам.
Круглый год можно отдыхать в Туапсинском районе. Там и реликтовые леса, и морские пляжи, и горные реки. Ну, а средства от курортного сбора направили на благоустройство парковых зон. Установили скамейки, урны, спортивные и игровые комплексы. Высадили новые растения.
Минеральные источники, шикарная природа и целебный воздух привлекают туристов в Горячий Ключ. Чтобы им было проще ориентироваться, в парке установили стенд «Мобильный гид». А еще смонтировали уличную иллюминацию «Парад планет».
Ейский район привлекает отдыхающих хорошим климатом, удобными пляжами и целебными грязями. Там средства от курортного сбора инвестировали в активный досуг. В парке «Победа» сделали скейт-городок. Еще благоустроили аллею. Установили световые конструкции и скамейки-качели.
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