Курортный сбор в Краснодарском крае: на что направили собранные в 2021 году средства

Видео канала «Кубань 24»

Почти 10 млн туристов уже отдохнули в Краснодарском крае с начала года.

Каждый путешественник старше 18 лет платит курортный сбор в отелях, гостиницах и санаториях — от 30 до 50 рублей в сутки. Эти деньги идут на благоустройство городов. В 2021 году, к примеру, удалось собрать 164 млн рублей.

Сочи — один из самых популярных курортов России. Славится своими зелеными зонами. Чтобы прогулки отдыхающих стали комфортнее, там установили теневые навесы, скамейки, урны, туалетные модули и фотозоны.

Одна из достопримечательностей Геленджика — это набережная, которая буквально утопает в зелени. Именно ее первым делом смотрят туристы. На средства от курортного сбора там отремонтирован светомузыкальный фонтан и установлен памятник морякам-куниковцам.

Круглый год можно отдыхать в Туапсинском районе. Там и реликтовые леса, и морские пляжи, и горные реки. Ну, а средства от курортного сбора направили на благоустройство парковых зон. Установили скамейки, урны, спортивные и игровые комплексы. Высадили новые растения.

Минеральные источники, шикарная природа и целебный воздух привлекают туристов в Горячий Ключ. Чтобы им было проще ориентироваться, в парке установили стенд «Мобильный гид». А еще смонтировали уличную иллюминацию «Парад планет».

Ейский район привлекает отдыхающих хорошим климатом, удобными пляжами и целебными грязями. Там средства от курортного сбора инвестировали в активный досуг. В парке «Победа» сделали скейт-городок. Еще благоустроили аллею. Установили световые конструкции и скамейки-качели.