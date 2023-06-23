Курорт «Роза Хутор» в суде оспаривает право на использование бренда «Красная Поляна»

Суд по интеллектуальным правам 13 июня принял исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

По данным картотеки суда, управляющая компания «Роза Хутор» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 3 марта об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ № 724925 и об обязании административного органа прекратить правовую охрану спорного товарного знака. Это значит, что если суд будет выигран, то товарным знаком «Красная Поляна» могут пользоваться и другие компании и бизнесмены.

Суд постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, непубличное акционерное общество «Красная поляна». Предварительное заседание суда назначено на 10 июля.

Товарный знак № 724925, о котором идет речь, с августа 2019 года, принадлежит непубличному акционерному обществу «Красная поляна» и включает в себя 7 классов по Международной классификации товаров и услуг. Товарный знак представляет собой логотип с надписью «Красная Поляна Курорт».

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