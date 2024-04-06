Курорт «Газпром» завершит горнолыжный сезон в Красной Поляне 14 апреля

С конца марта в Краснодарский край пришло аномальное потепление. Из-за этого снег в горах начал таять, а также появилась лавинная опасность.

Курорт «Газпром Поляна» утром 6 апреля анонсировал завершение горнолыжного сезона на 14 апреля.

«Возможна корректировка даты по погодным условиям. Об изменениях сообщим дополнительно», — говорится в Telegram-канале курорта.

Читайте также: в Сочи на горнолыжных курортах закрывают часть трасс для катания. Так, лыжники и сноубордисты не смогут кататься в районе Волчьей скалы из-за таяния снегов. Также будут закрыты трассы от отметки 1 тыс. 350 м над уровнем моря до 940 м. Не будут работать подъемники «Дриада», «Тундра», «Дафна» и горнолыжные трассы под ними.