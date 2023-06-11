Курганская школьница, впавшая в кому после «Мистера Сидра», скончалась в больнице

Одиннадцатиклассница из Шумихи Курганской области, которая отравилась самарским ядовитым «Мистером сидром», скончалась 11 июня в детской областной больнице им. Красного Креста.

Ранее 17-летняя девочка впала в кому после отравления сидром самарского производства. В начале недели ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

«Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти», — сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Точную причину смерти установят после вскрытия, однако уже сейчас врачи говорят, что в организм девочки попала большая доза метанола.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в разных регионах России в начале июня в больницы стали поступать пациенты с сильнейшим алкогольным отравлением. При разбирательстве выяснилось, что все они выпивали некий слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр».

Выяснилось, что слабоалкогольный пивной напиток «Мистер Сидр» делали в Самарской области. Экспертиза выявила в ядовитом сидре примеси метанола и этилбутирата. Владелец предприятия арестован по обвинению в массовом отравлении людей со смертельным исходом.