Курьер угрожал лишить жизни девушку в Краснодаре из-за споров о доставке

Конфликт произошел на улице Красной в районе пересечения с Горького. Его сняли на видео и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, сотрудница цветочного магазина начала общаться с курьером в повышенном тоне из-за того, что он ошибся адресом при доставке заказа.

«Если вы меня еще так будете называть, вы с работы полетите, так будете разговаривать», — сказала девушка.

В ответ на это мужчина из Дагестана начал нецензурно оскорблять ее, угрожая лишить жизни, а также вывезти из города. Кроме того, курьер требовал от девушки привести мужчину для продолжения разговора. Он выгрузил из автомобиля коробки с цветами и уехал.

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