Курчатовский институт проведет исследование виноградопригодных земель Кубани

Об этом стало известно на заседании комитета по стандартизации винной сферы. В нем принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас более половины всего российского вина и шампанского производят на Кубани. В крае свыше 31 тыс. га виноградников, в сфере работают 330 организаций и крестьянских фермерских хозяйств. В этом году в планах собрать не менее 275 тыс. т винограда.

Однако потенциал отрасли гораздо выше, так как в крае почти 50 тыс. га виноградопригодных земель, отметил Вениамин Кондратьев на заседании комитета по стандартизации винной сферы. По словам губернатора, чтобы эффективно использовать этот бесценный ресурс, нужны масштабные почвенно-климатические исследования. Такой научный подход поможет оценить состояние и особенности терруара.

«Если говорить о проблеме развития, самое главное для нас — это терруары, которые потенциально должны быть засажены виноградом. Важно понимать, какая виноградопригодная земля, а какая — нет. Поэтому должен быть выработан общий надежный государственный стандарт подхода в этом вопросе. Это напрямую влияет на развитие виноградарства и виноделия», — подчеркивает глава Кубани.

Ученые поддержали предложение губернатора. Так, Кубань станет пилотным регионом, где Курчатовский институт проведет исследование виноградопригодных земель.

«Мы запускаем пилотный проект по оценке терруаров Кубани. Дальше на основе этого будет сделан стандарт для пересмотра всего в стране, полностью», — говорит президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Наряду с федеральным законом новый проект даст мощный импульс развитию российского виноделия.

«Поверить в реальность происходящего невозможно. Потому что, во-первых, был принят закон о вине. То, чего в стране не было никогда. Перед комитетом стоят масштабные и амбициозные задачи. Фактически предстоит выработать критерии и стандарты не только виноградопригодных земель, но и четкие критерии производства качественной винодельческой продукции в нашей стране», — подчеркивает председатель правления «Ассоциации виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Также на заседании обсудили отказ от импортных саженцев, дрожжевых штаммов и сортов. Все это необходимо создавать на своей земле, заключил Вениамин Кондратьев. По итогам заседания приняли долгосрочную стратегию развития винодельческой отрасли в крае.