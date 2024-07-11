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Купаться в море с надувными матрасами запретили 11 июля в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupatsya-v-more-s-naduvnymi-matrasami-zapretili-11-iyulya-v-anape
Купаться в море с надувными матрасами запретили 11 июля в Анапе
Фото пресс-службы администрации Анапы

Ограничение на использование надувных плавательных средств на курорте ввели для безопасности отдыхающих.

Утром 11 июля в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер. В связи с этим на всех пляжах города ввели временный запрет на плавание с надувными матрасами.

Гостей и жителей курорта быть осторожней во время отдыха у воды, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье серьезной опасности, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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