Купаться в море с надувными матрасами запретили 11 июля в Анапе

Ограничение на использование надувных плавательных средств на курорте ввели для безопасности отдыхающих.

Утром 11 июля в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер. В связи с этим на всех пляжах города ввели временный запрет на плавание с надувными матрасами.

Гостей и жителей курорта быть осторожней во время отдыха у воды, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье серьезной опасности, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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