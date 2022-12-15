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Кубок губернатора по гандболу завершился в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubok-gubernatora-po-gandbolu-zavershilsya-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Кубок губернатора края по гандболу прошел на Кубани впервые. Последними в борьбу вступили юноши и девушки в возрастной группе до 12 лет.

У гандболистов судьба золотых медалей решалась в заключительном матче. Хозяева турнира — команда «Импульс» против «Агронома» из одноименного поселка. В основное время ничья — 11:11. Далее серия послематчевых семиметровых бросков, главным героем которой стал Даниил Грищенко. Полевой игрок встал в ворота.

«Было страшно. Я двигался влево, вправо, вверх. Ну и вышел чуть-чуть выше. Первый гол я отбил, но было страшно», — поделился игрок команды «Импульс» из Краснодара Даниил Грищенко.

Победа в серии — 5:4, в итоге матча — 16:15. «Импульс» первый, «Агроном» — второй. Бронза у Выселковского района.

У девушек чемпионки были известны еще до заключительного матча. Команда «Аврора» добилась разгромных побед во всех поединках. А вот вторую позицию заняли гандболистки Тимашевского района. Обыграли по пенальти своего главного конкурента, краснодарских «Пчелок».

«Мы всегда знали, что мы сильные, мы сможем. Мы и на тренировках очень сильно отрабатывали все свое. У нас мало тренировок, но мы отрабатываем все свои ошибки всегда», — сказала игрок команды Тимашевского района Иванна Матусевич.

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