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Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу стартует 1 июня

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubok-gubernatora-krasnodarskogo-kraya-po-ulichnomu-basketbolu-startuet-1-iyunya
Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу стартует 1 июня
Фото пресс-службы минспорта Краснодарского края

Массовые соревнования по баскетболу среди детских дворовых команд пройдут во всех муниципалитетах Кубани.

Первый этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора начнется с 1 июня. В нем примут участие лучшие детские баскетбольные команды края.

Этот турнир на Кубани проводят с 2005 года. Каждый год в нем принимают участие около 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: команда самбистов из Армавира победила в турнире «Доблесть России». Соревнования прошли в Динском районе при поддержке клуба «Отечество».

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