Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу стартует 1 июня

Массовые соревнования по баскетболу среди детских дворовых команд пройдут во всех муниципалитетах Кубани.

Первый этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора начнется с 1 июня. В нем примут участие лучшие детские баскетбольные команды края.

Этот турнир на Кубани проводят с 2005 года. Каждый год в нем принимают участие около 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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