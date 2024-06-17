КубГТУ выделил более тысячи бюджетных мест специальности разных направленностей

Кубанский Государственный Технологический Университет отмечает 106-летие. За более чем век вуз выпустил сотни тысячи специалистов, которые работают во всех сферах жизни региона и за его пределами. Сейчас КубГТУ не просто учебное заведение, а центр научной мысли и кузница кадров.

«Иногда можно услышать ошибочное мнение, что поступить на бюджет невозможно: мест мало, а конкурс — огромен. Но это не так. В рамках приемной кампании 2024 года будет осуществлен прием на 13 специальностей среднего образования, 38 бакалавриата и 7 специалитета. Всего выделено 1 тыс. 334 бюджетных места», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Михаил Шнырев.

Многие абитуриенты выбирают Кубанский государственный технологический Университет из-за того, что в вузе успешно работает модель непрерывного образования: от довузовской подготовки и колледжа до аспирантуры и докторантуры.

А еще студенты совершенствуют свои навыки в Центрах творчества и развития карьеры.

«Мы выигрываем гранты. В прошлом году 10 грантов выиграли на реализацию различных проектов. У нас регулярно проходят ярмарки вакансий, на которых студенты могут познакомиться с различными компаниями, найти себя. Даже есть возможность устроиться на стажировку», — делится студентка КубГТУ Анна Исаева.

Александр — студент магистратуры вуза. Он как раз выиграл один из грантов, в рамках которого разрабатывает манипулятор, очень похожий на человеческую руку. Вместо мускулов у него — гидравлические мышцы, а вместо крови — вода. Все детали моделируются и распечатываются на 3D-принтере в студенческом конструкторском бюро.

К слову, выпускники вузы высоко востребованы на рынке труда: университет сотрудничает с ведущими предприятиями Краснодарского края и оказывает помощь в трудоустройстве.

«Многие выпускники уже на 3-4 курсе начинают работать и создавать станки и оборудование, пищевые технологии, новые продукты, разрабатывать IT-решения, программы, интернет-сервисы», — рассказывает ректор КубГТУ Игорь Лагерев.

Приемная кампания в вуз стартует 20 июня. Абитуриенты могут подать свои документы на самые различные специальности: от компьютерных технологий и пищевой промышленности до строительства и фундаментальных наук.