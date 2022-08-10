Кубанцы завоевали 8 медалей на чемпионате и первенстве России по водно-моторному спорту
Спорт
10.08.2022 12:34
Сборная Краснодарского края по водно-моторному спорту успешно выступила на турнирах в Ивановской области. В Кинешме состоялся чемпионат и первенство России.
Среди взрослых серебро завоевали Кирилл Кубрин и Юрий Голуб, бронзу — Владислав Приходько и Александр Ревика. На первенстве страны Максим Черников и Владимир Давыдов стали вторыми, Аким Логоша — третьим. Единственное золото краевой команде принесла Варвара Черенкова в классе мотолодок СН-175. Всего в состязаниях приняли участие девять кубанских спортсменов.
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