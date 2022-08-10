Кубанцы завоевали 8 медалей на чемпионате и первенстве России по водно-моторному спорту

Видео канала «Кубань 24»

Сборная Краснодарского края по водно-моторному спорту успешно выступила на турнирах в Ивановской области. В Кинешме состоялся чемпионат и первенство России.

Среди взрослых серебро завоевали Кирилл Кубрин и Юрий Голуб, бронзу — Владислав Приходько и Александр Ревика. На первенстве страны Максим Черников и Владимир Давыдов стали вторыми, Аким Логоша — третьим. Единственное золото краевой команде принесла Варвара Черенкова в классе мотолодок СН-175. Всего в состязаниях приняли участие девять кубанских спортсменов.

Читайте также: в Краснодаре завершилось первенство края по водно-моторному спорту.