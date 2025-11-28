Кубанцы заняли второе место в России по числу пользователей нейросетей

МТС AdTech провела исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По данным исследования Краснодарский край занял второе место среди регионов России по числу пользователей нейросетей, уступив только Москве.

Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. В среднем пользователи нейросетей проводят около пяти минут, работая с текстом, и примерно 13 минут, создавая изображения. 36% краснодарцев используют ИИ для личных целей, 24% для работы и 29% для личных целей и для работы, 11% не используют. 56% заявили, что относятся к нейросетям положительно, а 44% отрицательно.

Больше всего используют нейросети люди в возрасте до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

По итогам анализа упоминаний в социальных сетях за первый и второй кварталы 2025 года в Краснодаре наиболее обсуждаемой нейросетью стал «Шедеврум», собравший 2,6 тыс. сообщений в Q1, при этом во втором квартале лидером стал ChatGPT с 2,8 тыс. упоминаний. В пятерку также вошли DeepSeek, Suno и Midjourney.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.

